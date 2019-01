Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta estudiar en la mejor escuela de magos de la historia? Pues hay quienes, ante esta intriga han agarrado la calculadora y tras revisar la saga de Harry Potter han sacado sus propias conclusiones.

Uno de los cálculos más convincentes fue el de los estudiantes de la Universidad de Lehigh. Ellos lo que hicieron fue asumir que el precio de la matrícula de Hogwarts estaba a la altura de los colegios más prestigiosos de Reino Unido. De esta forma, señalaron que la matrícula debía valer en promedio unas 25 mil 800 libras esterlinas. A día de hoy esa cifra son unos 33 mil 150 dólares.

Por otro lado, el medio de comunicación Mic también hizo sus estimados. Este medio estadounidense tomo en cuentan que en el primer libro se narra cómo Harry Potter hace las compras de sus útiles escolares en el Callejón Diagon. Entre otras cosas consigue su varita, libros, un caldero, su lechuza, varias túnicas, etc. Teniendo en cuenta lo que alguna vez dijo la autora J.K. Rowling sobre las cinco libras que equivalía un galeón (moneda de oro), esos útiles costarían unos mil 031 dólares.

Sumando todo tendríamos que por un año en Hogwarts habría que pagar 34.181 dólares. Si contamos los siete años de estudio, la cifra ascendería a casi 240 mil dólares.

Hace algún tiempo alguien quiso confirmar con Rowling cuánto costaría la matrícula en Hogwarts. La autora no solo le aclaró sus dudas a través de Twitter, sino que le dio una respuesta breve y concreta:

"¡No se cobra matrícula! El Ministerio de Magia cubre todo el costo de la educación mágica".

