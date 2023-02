Matthew McConaughey dará voz a Elvis en serie animada de Netflix

Matthew McConaughey dará voz a Elvis Presley en la serie animada Agente Elvis, que tiene programada lanzar Netflix.

En el trailer dado a conocer este lunes se puede ver el primer vistazo del serial creado por Priscilla Presley y John Eddie.

Elvis Presley always dreamed of being a superhero — now, Priscilla Presley is making his dream a reality!



