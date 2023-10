Reportan muerte de Matthew Perry, estrella de "Friends" a los 54 años

Matthew Perry, quien alcanzó la fama mundial por interpretar a “Chandler Bingen” en la aclamada serie de "Friends", habría fallecido este 28 de octubre, a los 54 años de edad, informó TMZ.

Fuentes policiales indican que encontraron el cuerpo del actor en el jacuzzi de su casa, de momento se maneja que la posible causa de su muerte es ahogamiento.

Se reporta que los socorristas respondieron en una llamada por un posible paro cardiaco, pero aún deben de realizarles las investigaciones correspondientes, para llegar a una conclusión.

En los años 90 Matthew Perry fue uno de los rostros más famosos gracias al programa Friends, de 10 temporadas y 234 episodios se emitió en televisión desde 1994 y hasta 2004, desde que llego al streaming se mantiene como una de las más vistas y su personaje era uno de los favoritos.

Pero detrás de eso batallaba con una adicción que lo llevó a robar pastillas hasta de botiquines.

"Matthew dijo que a veces iba a las jornadas de puertas abiertas de los agentes inmobiliarios, se dirigía directamente al baño y hurgaba en los botiquines en busca de pastillas.”

"Se sentía seguro porque, como dijo: 'creo que pensaron: Bueno, de ninguna manera Chandler entró y nos robó'", dio a conocer TMZ.

A principios de este 2023, Perry apareció junto a elenco de Friends, en un programa especial para la plataforma streaming de HBO Max y muchos criticaron sobre su forma de hablar.

Pero la razón de esas dificultades contó el actor es que en ese momento se acababa de someter a una importante cirugía dental, una de muchas relacionadas con su consumo de drogas.

Estas declaraciones las hizo en un programa especial de ABC con Diane Sawyer, con el que se ha propuesto ayudar a otras personas que estén pasando por una situación similar.

Perry también lanzó un libro en el que compartió las herramientas que ha encontrado para mantener su adicción bajo control.

La estrella de Friends confesó que había pasado por 6 mil reuniones de AA y 15 temporadas en centros de rehabilitación, pero sobre todo ha estado apoyado por una red de personas que lo mantienen por el buen camino, entre ellas su compañera y amiga Jennifer Aniston.

Matthew Perry has sadly passed away at the age of 54. pic.twitter.com/z0eCN3vi42

Some of Matthew Perry’s funniest moments on ‘FRIENDS’ have been put together to honor him after his tragic passing. pic.twitter.com/NsJCybIjXE