Mauricio Ochmann presenta a su nueva novia, el reemplazo de Aislinn Derbez

El actor Mauricio Ochmann ya olvidó a Aislinn Derbez y hoy presumió a un nuevo amor.

El protagonista de "El Chema" subió un par de fotografías con la modelo, Paulina Burrola, en el mar de Los Cabos, acompañada de la frase en inglés "Where to next?".

¿Quién es Paulina Burrola?

Burrola es originaria de Hermosillo, Sonora, estado al que representó como Miss Sonora en 2011, y tiene 30 años, 13 años menos que Mauricio. Además es licenciada en ciencias de la comunicación, cantante e influencer de moda.

Mauricio Ochmann, se ha dedicado a comentar con emojis las fotografías que publica Paulina en su cuenta de Instagram.

Ochmann anunció su separación de Aislinn Derbez a principios del 2020, aunque grabaron la primera temporada de "De viaje con los Derbez" que aparece en Amazon Prime.

En la primera temporada, Aislinn y Mauricio tuvieron varios roces y aunque trataron de arreglarlo con una cita romántica en su viaje por Turquía, resultó peor.

De hecho fue en la segunda temporada cuando la hija de Eugenio Derbez explicó por qué se separaron, a poco más de un año del nacimiento de su hija Kailani. Aislinn dijo que la depresión post parto y la incompatibilidad entre ambos los llevaron a tomar caminos diferentes.

Por último, el protagonista de la serie “El Chema” aseguró que su relación con la familia Derbez es buena a pesar del truene con Aislinn.

“Si, claro, así está y así la hay, digo, obviamente las cosas cambian, y todo, pero al final somos familia”.

