May Calamawy tendrá un rol protagónico en “Gladiador 2”

Paramount Pictures está preparando la secuela de “Gladiador” el proyecto avanza rápidamente ya que este jueves añadieron varios actores y actrices para conformar un reparto estelar que esté a la altura de la primera parte, destacando que May Calamawy obtuvo uno de los papeles principales, según Deadline.

La actriz egipcia-palestina de 36 años es mejor conocida por interpretar a “Layla El-Faouly ” en la serie de Marvel Studios “Moon Knight”, por lo que podría volver en nuevas producciones del MCU, y a “Dena Hassan” en el show televisivo “Ramy”, Gladiador 2 será su primer proyecto importante para la pantalla grande.

Por otra parte Fred Hechinger (The White Lotus), está en negociaciones para interpretar al Emperador Geta, personaje que originalmente iba tener Barry Keoghan, pero debido a conflictos de agenda el actor de Eternals tuvo que abandonar el proyecto que será dirigido de nueva cuenta por Ridley Scott.

Gladiador fue una cinta del 2000 que fue un éxito rotundo en críticas y taquilla, prueba de ello es que se llevaron cinco galardones en los Premios Oscar incluyendo el reconocimiento de mejor película fue estelarizada por Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen, solo la última regresará para la secuela.

Gladiador 2 ha generado grandes expectativas y su estreno tentativo en cines está programado para el 22 de noviembre de 2024, será protagonizada por Paul Mescal en el rol principal, Denzel Washington, Pedro Pascal y Joseph Quinn.

