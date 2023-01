Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, asegura que se identifica con Shakira

Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan, dejó ver que se identifica con Shakira, pues aseguró que ya quiere escuchar la nueva canción que la colombiana lanzará esta noche y que tendría una dedicación especial a su expareja Gerard Piqué.

La youtuber, quien tiene un bebé de seis meses con el rapero Ángel Quezada, se mostró emocionada con el próximo estreno de Shakira que se vislumbra hablará de desamor; aunque ni Maya ni Santa Fe han revelado las causas de su sorpresivo truene, algunos aseguran que una infidelidad por parte del rapero pudiera ser el motivo.

Cuando Nazor reveló que ya no estaba como pareja con Santa Fe, también aclaró que ella no le había faltado al padre de su hijo, y precisó que contrario a lo que se comentaba, ella no le había pedido ningún tipo de pensión, pues no la necesitaba, ya que ella trabaja y puede mantenerse sola.

Maya compartió un poema que habla del dolor y la mentira:

"Estoy profundamente agradecida con el dolor. Porque el dolor es la última máscara de la mentira".

¿Habrá reconciliación?

Luego de que en Navidad Maya Nazor publicara una foto con su hijo Luka, y dijera que él era lo más bello que le había ocurrido en 2022, el rapero comentó dicha instantánea y aseguró que para él también había significado lo más importante.

Este gesto provocó que los fans de la expareja los alentaran a regresar, abriéndose así la posibilidad de una reconciliación.

Santa Fe Klan lanzó el tema "Separaos", canción que habla un truene amoroso, pero que a pesar de todo aún hay amor al menos de uno de los dos; aunque el rapero no había hecho declaraciones al respecto, hace unos días, en el podcast Rap/Hip-Hop Internacional fue cuestionado sobre su pegue ahora que está soltero.

El cantante admitió la separación y externó que había un gran respeto para la madre de su hijo, y comentó que varias fans se le habían lanzado, pues "estamos medio guapillos, pero puros problemas", dijo entre risas.

"Se soltaron, todo bien, mucho respeto pa' la mamá de mi niño, acá andamos na'más haciendo música, sé que por eso se animan, porque les gustan las rolas".

(Con información de El Universal)