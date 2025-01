‘Mayhem’ de Lady Gaga llegará el 7 de marzo con 14 canciones

Lady Gaga ha confirmado el lanzamiento de su esperado séptimo álbum de estudio, aparentemente titulado ‘Mayhem’.

El anuncio llegó de manera enigmática, con carteles publicitarios que aparecieron como por arte de magia en Nueva York y Las Vegas, algo que despertó la curiosidad de sus miles de seguidores.

En un comunicado, Gaga explicó que el proyecto nació como un desafío personal.

Describió el proceso creativo como "rearmar un espejo roto: aunque no puedas volver a unir las piezas perfectamente, puedes crear algo hermoso y completo de una manera completamente nueva".

Lady Gaga's seventh album, 'Mayhem,' will arrive on March 7, the singer confirmed.



"The album started as me facing my fear of returning to the pop music my earliest fans loved." https://t.co/lqLS2YS4oC