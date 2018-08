Mayrin Villanueva revela todo los detalles de su infidelidad

Agencia

MÉXICO.- Tras confirmar que inició su romance con Eduardo Santamarina aun estando casada con Jorge Poza, Mayrin Villanueva dio más detalles del momento en que comenzó su relación con su actual pareja y, además, reveló que su ex también le fue infiel.

“No fue durante la novela (que nos hicimos novios), duramos casi dos años juntos en la actuación de la novela y sí, te empieza a gustar, empiezas a sentir. Yo creo que lo importante es reconocer lo que está pasando y, pues, aceptar las cosas como son y afrontarlas”, contó Villanueva a Jorge Van Rankin durante una sección del programa Hoy.

Posteriormente, la actriz aprovechó para señalar que el padre de sus dos primeros hijos también hizo lo mismo que ella. “Jorge también tuvo una relación, pero Jorge y yo siempre fuimos muy sinceros, y los dos hablamos de las cosas, no hubo algo que descubrir o un engaño, pero fuimos infieles finalmente porque estás dentro de una relación. Yo estaba viviendo con una persona y estaba con Eduardo saliendo”.

Abriendo completamente su corazón, la artista confesó que no le gusta hacer alarde de esta situación. “No es algo de lo que me enorgullezca, así pasaron las cosas, no es que sea lo correcto, creo que lo correcto es que termines una relación y, entonces, ya después puedes empezar (otra)”.

Actualmente, tras 10 años de relación con Lalo, la actriz confiesa que se encuentra muy bien en el terreno sentimental y subrayó que está tomando terapia de pareja con él, pues a pesar de no tener problemas por ahora, siguen disfrutando de los beneficios de esta práctica y es algo que continúa uniéndolos como pareja.

Con información del portal Quién.