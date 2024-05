McGregor y Winstead, un amor inseguro en ‘Un Caballero en Moscú’

De ser un matrimonio lleno de amor y sonrisas, Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead se transforman en una pareja llena de inseguridades en la serie ‘Un caballero en Moscú’ (A Gentleman in Moscow).

En este nuevo proyecto, el actor interpreta a un conde en arresto domiciliario en un hotel y ella le da vida a una estrella de cine con quien el aristócrata de vez en cuando tiene ‘encuentros’.

No es la primera vez que la pareja aparece en el mismo proyecto.

Las estrellas se enamoraron rodando la segunda temporada de la serie Fargo (2017), y años más tarde, volvieron a verse en los sets de Aves de Presa (2020) y de la serie Ahsoka (2023). En el entretanto de los últimos dos, en 2022, contrajeron nupcias.

Aunque puede parecer que son muchas colaboraciones, en realidad fue en Fargo donde interactuaron a profundidad como actores.

