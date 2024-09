'Megalopolis' decepciona en taquilla mientras 'The Wild Robot' lidera el fin de semana

La esperada película "Megalopolis" de Francis Ford Coppola no logró conquistar a la audiencia en su fin de semana de estreno, quedando en sexto lugar en la taquilla norteamericana.

La ambiciosa obra autofinanciada por Coppola, que contó con un presupuesto de 120 millones de dólares, solo recaudó 4 millones de dólares, lo que marca un comienzo desalentador para el cineasta detrás de clásicos como El Padrino y Apocalypse Now. A pesar de su presentación en el Festival de Cannes, la película ha recibido críticas mixtas, y su estreno en cines no ha tenido el impacto esperado.

A vision lives only with the bravery to move it forward. Get your tickets NOW for MEGALOPOLIS: The Ultimate IMAX Experience on September 23. In theaters & IMAX everywhere September 27. pic.twitter.com/eLPY8FhveD

Por otro lado, el filme familiar "The Wild Robot" de DreamWorks Animation sorprendió al liderar la taquilla con 35 millones de dólares en su debut. La película, dirigida por Chris Sanders y basada en el libro bestseller de Peter Brown, superó las expectativas gracias al apoyo tanto de la crítica como del público. La conmovedora historia de un robot náufrago que cría a un polluelo huérfano ha capturado la atención de las audiencias, y los analistas prevén que continuará su éxito en las próximas semanas.

Paul Dergarabedian, analista de Comscore, comparó el desempeño de The Wild Robot con el de películas como Elemental de Pixar, que también tuvo un arranque modesto pero consiguió ser un éxito a largo plazo. En 2024, se espera que las películas familiares generen 6.000 millones de dólares en todo el mundo, alcanzando niveles previos a la pandemia.

Very bittersweet, the Wild Robot is one of Dreamworks best movies ever, and all the animators who brought it to life have been abandoned by DW as they move to outsource all future productions. This has to stop, Please #StandWithAnimation as they fight for something better. pic.twitter.com/kjqyI2IrOB