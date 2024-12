Megan Fox y Machine Gun Kelly terminan tras anuncio de embarazo

Megan Fox y Machine Gun Kelly, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, pusieron fin a su relación durante el fin de semana de Acción de Gracias, mientras estaban en Vail, Colorado. La ruptura ocurrió pocos meses después de que anunciaran que esperaban a su primer hijo juntos.

Según revelaron fuentes cercanas a la pareja, Megan tomó la decisión tras encontrar material perturbador en el celular del músico, cuyo nombre real es Colson Baker. La actriz pidió que Kelly abandonara el viaje antes de lo previsto. Desde entonces, no se han vuelto a ver y su relación está pausada.

Megan Fox and Machine Gun Kelly have reportedly broken up pic.twitter.com/nTkQwfy2I8