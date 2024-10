Megan Thee Stallion presenta demanda por deepfakes ‘triple X’

La rapera estadounidense Megan Thee Stallion, ha presentado una demanda contra la creadora de contenido Milagro Elizabeth Cooper (Milagro Gramz), acusándola de difundir información falsa y de promocionar contenido pornográfico deepfake que daña su imagen.

Documentos obtenidos por TMZ, revelan que Megan sostiene que Cooper actúa como una defensora pública de Tory Lanez -cuyo nombre real es Daystar Peterson-, quien fue condenado a 10 años de prisión por haberle disparado en 2020.

La rapera alega que las publicaciones de Cooper promueven una narrativa distorsionada del caso judicial.

Megan Thee Stallion Sues Blogger Over Harassment and Encouraging Followers to Watch Deepfake Pornographic Video https://t.co/8bSi5k3WWA