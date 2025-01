Meghan Markle aplaza estreno de su serie en Netflix por incendios en California

La Duquesa de Sussex, Meghan Markle, decidió aplazar el estreno de su nueva serie de cocina, With Love, Meghan, como muestra de sensibilidad hacia las víctimas de los devastadores incendios forestales que afectan a California. La plataforma Netflix, que inicialmente planeaba lanzar el programa este 15 de enero, anunció que el estreno se reprogramó para el próximo 4 de marzo.

La serie, que muestra a Meghan cocinando en su residencia en Montecito, California, se une a los esfuerzos de solidaridad en medio de una crisis que ha dejado más de 12,000 viviendas destruidas y obligado a más de 150,000 personas a evacuar.

Además del retraso en el estreno, los Duques de Sussex han participado activamente en las labores de ayuda. Este viernes visitaron un centro de evacuación en Pasadena, donde la organización benéfica World Central Kitchen distribuía alimentos y suministros a los damnificados del incendio de Eaton. Asimismo, a través de su Fundación Archewell, Enrique y Meghan realizaron una donación significativa para apoyar los esfuerzos de recuperación.

La serie promete ofrecer una visión íntima de la vida cotidiana de Meghan Markle, pero por ahora, su compromiso con la ayuda humanitaria se ha convertido en el centro de atención.

