Meghan Markle quiere actuar en una película de superhéroes

Clarisa Anell Soto

CIUDAD DE MÉXICO.- Meghan Markle, la duquesa de Sussex le habría pedido a su agente que le encuentre un papel de superhéroe de Hollywood, en su búsqueda por volver a actuar y tener independencia financiera.

El agente de Meghan, Nick Collins, de la Agencia Gersh de Hollywood, ha estado ocupada presentando ofertas, así lo dio a conocer ayer una fuente a Daily Mail.

"Dijo que quiere que su regreso a la actuación forme parte de un elenco en una película de superhéroes", señaló.

Collins representó a Meghan con anterioridad y ha retenido sus servicios, aunque también tiene un representante de Hollywood, Ken Sunshine, y un gerente de negocios, Andrew Meyer.

"Ella sabe que no puede llevar una película como actriz. La gente no podrá superar el hecho de que ella es Meghan Markle. Pero está decidida a actuar de nuevo y cree que una gran película de conjunto es el camino a seguir... algo que paga mucho pero que no la pone al frente y al centro.

"Casi todas las actrices de la lista A, incluidas Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence y Halle Berry han protagonizado películas de superhéroes. Solía haber un cierto estigma asociado a las películas de Marvel, pero ahora son el mercado más grande del mundo. Eso es lo que quiere Meghan", indicó la fuente.

Mientras Meghan está planeando una serie de reuniones en Hollywood, ya ha firmado un acuerdo para realiza la voz en off para un proyecto de Disney, estudio que posee los derechos de todos sus personajes de cómics, lo que podría allanar el camino para el papel de Meghan en una acción espectacular.

Ofende Meghan a la reina Isabel II

La relación entre Meghan Markle y el resto de la familia real cada vez parece ser más tensa, sin embargo se unirá a ellos igual que Harry en los próximos días para acudir a diferentes celebraciones en Reino Unido. Sin embargo, la última decisión de la que fuera actriz ha dolido muchísimo a la Reina Isabel II.

Mientras Harry ya se encuentra en Reino Unido, cumpliendo con diferentes compromisos, Meghan volará desde Canadá en los próximos días y lo hará sola, decidiendo dejar al pequeño Archie al cuidado de una niñera y una amiga, Jessica Mulroney.

Esta situación ha tenido a la reina de 93 años muy disgustada con la decisión, dejándola totalmente devastada. A la Reina Isabel II le encantan los bebés y se ha quejado de que prácticamente no conoce al hijo de su nieto, con el que no pasó las Navidades y que lleva en Canadá desde que sus padres decidieran abandonar la corona como miembros senior.

De esta manera el pequeño Archie tampoco verá a su abuelo Carlos ni al resto de la familia, suponiendo esto una confrontación más que se le asigna a Markle contra la corona británica, tildándola muchos de un gesto de desprecio.