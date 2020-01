Estas son las mejores películas para disfrutar antes del Super Bowl LIV

MÉXICO.- El juego más esperado cada vez está más cerca y para matar el tiempo en lo que llega el duelo entre 49s' de San Francisco y Chiefs de Kansas City, te dejamos estas recomendaciones de series, documentales y películas para entrar en ambiente.

'Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez' - Netflix

De estrella de la NFL a asesino convicto, ese fue el vuelco que dio la vida de Aaron Hernandez, el ex ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra que terminó con su vida a los 27 años. "Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez" explora la vida tumultuosa del joven que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su amigo Odin Lloyd, también jugador de futbol americano y novio de la hermana de la prometida de Hernandez, Shayanna Jenkins.

También se revelan detalles de su sexualidad, adicciones, malas compañías y relación traumática con su familia, además del avanzado CTE que presentó su cerebro, luego de morir.

'Last Chance U' - Netflix

¿Cuántas oportunidades se le pueden dar a un talento desbordante en el futbol americano que trata de brincar del colegial a la NFL? ¿Hasta dónde pueden llegar los abusos de los entrenadores en el afán de ganar partidos? Estos son sólo algunos de los diversos dilemas que plantea el documental "Last Chance U" a lo largo de sus cuatro temporadas.

Un equipo perdido en medio de la nada en la división Juco recluta a los jugadores más talentosos que han sido echados por la puerta de atrás de las grandes universidades, tras haber cometido graves errores, para darles la última oportunidad de triunfar en este deporte.

'Hard Knocks' - HBO

La NFL creó el concepto "Hard Knocks", un exitoso programa de televisión coproducido por NFL Films y HBO que sigue de cerca de un cuadro durante la pretemporada. La primera edición se transmitió en 2001 y, a partir de 2010, se ha transmitido casi de manera ininterrumpida, salvo en la campaña 2011. Lo malo es que, al igual que el videojuego Madden, parece tener una maldición, ya que ninguno de los equipos que han aparecido en el programa, han conseguido tener una campaóa exitosa en los meses posteriores a su participación, prueba de ello son los Raiders (2019), Browns (2018), Buccaneers (2017) y Rams (2016), entre otros.

'League of Denial' - FRONTLINE PBS

El documental "League of Denial" explora las implicaciones de la encefalopatía traumática crónica (CTE, en inglés), transtorno probado en varias ex estrellas de la NFL y que deriva en pérdidas de memoria, Alzheimer, demencia, entre otros males. También muestra el encubrimiento de este tema de parte de la Liga, desde su comisionado Roger Goodell como varios departamentos, que sólo se preocupan por el negocio y obviamente el dinero. En 2017, la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos publicó una amplia parte del estudio de la neuropatóloga Ann McKee, en el cual analiza el cerebro de 202 ex jugadores fallecidos y halló un 87 por ciento de evidencia de CTE.

'Remember the Titans' - Walt Disney

"Remember the Titans" es un filme producido por Walt Disney con las actuaciones de Denzel Washington y Will Paton, entre otros, y que se ubica a principios de la década de 1970, en medio de los conflictos sociales y raciales de la época, cuando el gobierno de Estados Unidos había dado la orden a los estados de terminar con la segregación racial en las escuelas y los equipos deportivos de las escuelas debían ser multirraciales. El colegio T.C. Williams fue el primero en tomar esta medida en Alexandria, cerca de Washington, lo que va provocando una hermandan entre los jugadores, sin importar su color.