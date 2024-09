Mel Gibson inicia búsqueda de locaciones para 'La Pasión de Cristo 2'

Variety dio a conocer que Mel Gibson ha iniciado en Europa la búsqueda de las locaciones perfectas para grabar la secuela del éxito bíblico cinematográfico de 2004, ‘La Pasión de Cristo’.

El actor de Hollywood, según el medio de entretenimiento, realizó una gira en Malta a principios de esta semana, acompañado por un equipo de producción para después dirigirse a la región de Puglia, en el sur de Italia.

Mel Gibson Is Scouting Locations in Europe for 'The Passion of the Christ' Sequel https://t.co/AUoKtY7gVh