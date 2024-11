Melissa Barrera habla sobre su despido de Scream VII

La actriz mexicana Melissa Barrera, conocida por protagonizar Scream V y Scream VI, compartió cómo enfrentó el año más difícil de su vida tras ser despedida de la próxima entrega de la franquicia por sus publicaciones en apoyo a Palestina.

"Fue el año más oscuro y difícil de mi vida. Hubo momentos en los que sentí que mi vida había terminado", confesó la actriz de 34 años en una entrevista con The Independent.

Melissa Barrera breaks silence after being fired from ‘Scream 7.’ pic.twitter.com/0daMOoqcxR — Pop Base (@PopBase) November 23, 2023

Tras su salida, Barrera enfrentó meses de incertidumbre laboral, recibiendo ofertas para proyectos que no le entusiasmaban. "El mensaje era: 'Oh, probablemente no tenga trabajo, dirá que sí a cualquier cosa'", explicó.

Sin embargo, la actriz se mantuvo fiel a sus ideales y afirmó sentirse en paz con su decisión, aunque la experiencia la llevó a reconsiderar su carrera. En solidaridad, su coprotagonista Jenna Ortega decidió no regresar a la franquicia debido a otros compromisos laborales.

Melissa Barrera destaca lo positivo de su paso en la saga

Por otro lado, se confirmó el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott en la séptima película, una noticia que emocionó a los fans tras su ausencia en Scream VI por discrepancias salariales.

Pese a las dificultades, Barrera destaca lo positivo de su paso por la saga. " Estas películas me dieron mucho en mi carrera. Hice muy buenos amigos y tengo fanáticos leales que ahora ven el resto de las cosas que hago", expresó.

La actriz también reflexionó sobre su pasión por la actuación. "Reconsidero mi carrera al menos dos veces al año, pero actuar es mi pasión y no quería que simplemente terminara". Barrera sigue adelante con nuevos proyectos, demostrando que los obstáculos pueden convertirse en lecciones valiosas.

(Con información de Reforma)