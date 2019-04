La Batalla de Winterfell la ganaron… los memes

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Batalla de Winterfell ha terminado, y con ella muchos personajes dejaron su sangre en nombre de los Siete Reinos.

La Batalla de Winterfell reunió a la mayoría de los personajes principales en un mismo lugar y fue la "secuencia de batalla consecutiva más larga jamás filmada".

En su producción estuvieron involucrados 750 personas, quienes trabajaron toda la noche por 11 semanas consecutivas en una zona rural y con temperaturas bajo cero.

A partir de este punto, te advertimos de posible SPOILER ALERT sobre la Batalla de Winterfell

Con el futuro de Westeros en juego tras la primera gran batalla de la nueva temporada de Game of Thrones, los memes sobre los muertos, dragones y el casi indestructible Rey de la Noche no se hicieron esperar:

yo viendo a todos los muertos convertirse en white walkers #BattleOfWinterfell pic.twitter.com/phqtCDTvVE — 𝒕𝒓𝒊𝒏𝒊,, 𝒔𝒂𝒘 𝒆𝒏𝒅𝒈𝒂𝒎𝒆 (@trinilouiis) 29 de abril de 2019

Melissandre, Lady Mormont y Arya se llevaron él episodios Dany y Jon chingu3n su madre ql3os no quiero que ninguno de ustedes se quede con el trono de hierro, al menos Cersei fue de frente no voy y no voy y no voy y no se hizo la fake brave #BattleOfWinterfell — Suli (@SulyJAT) 29 de abril de 2019

Cuando la bruja roja prendio el fuego//

Cuando los zombies pasaron y apareció el King Night #BattleOfWinterfell #GameofThrones pic.twitter.com/LnPqHQkPgH — Mary ⓧ (@wonderskywaIker) 29 de abril de 2019

#BattleOfWinterfell no esperaria menos de lady osita la mata gigantes perooo.... pic.twitter.com/VZArUvPLH8 — Nelson Felipe (@tCrazyN) 29 de abril de 2019

La heroína del tercer episodio: Lady Mormont

Memes Batalla de Winterfell

Com fogos nos olhos e pronta pra comer o cu dos mortos #BattleOfWinterfell pic.twitter.com/zpFZJkGJFd — Becca ⍟ (@purposeexiy) 29 de abril de 2019