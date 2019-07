Memes sobre Saint Seiya: Knights of the Zodiac alcanzan el ‘séptimo sentido’

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Llegó el día para miles de fans de una de las sagas de anime más queridas por los otakus: Saint Seiya con su versión para Netflix.

De los 12 episodios que contará este remake de la serie original, sólo seis están disponibles por el momento, sin embargo, han sido suficientes para generar una oleada de comentarios y memes sobre el replanteamiento de la historia para Saint Seiya: Knights of the Zodiac.

Desde el primer momento, los fans en América Latina ‘saltaron’ ante un hecho particular: Netflix no incluyó el doblaje japonés para Saint Seiya: Knights of the Zodiac, demostrando con ello que la plataforma no tiene muy clara la importancia de este anime para los fans.

Otros cambios discutidos están en los nombres empleados para los personajes, la inclusión de un ejército que luchará contra el santuario, además de los cambios drásticos en la historia de Seiya y su hermana Seika (Patricia, en Knights of the Zodiac).

Por otro lado, muchos encuentran atractivo el diseño de personajes y la calidad del CGI usado para contar esta nueva historia del clásico de Kurumada.

Tras unas horas disponible en la plataforma de streamings, las reacciones de los fans Saint Seiya: Knights of the Zodiac no se hicieron esperar en redes sociales:

@NetflixLAT @netflix no pueden haber dañado de la peor manera a una serie mítica como #SaintSeiya #KnightsOfTheZodiac, y la convirtieran en un hueso, chistes malos, helicópteros, tanques, 🤦‍♂️, o sea el arco del torneo y fénix en 6 capítulos de mierda, un puto asco. — Diego De La Roche (@DeLaRoche01) 19 de julio de 2019

Sobre #Saintseiya (#KnightsOfTheZodiac ) de Netflix, el primer capítulo es pura 💩 fácil de digerir luego de haber visto la película anterior. A Seiya le dan todo masticado y sin una motivación real de volver con la armadura para ver a su hermana y mandar todo al carajo. (+) — Daniel Cruz (@eldani_cruz) 19 de julio de 2019

@netflix @NetflixLAT lo mejor de #KnightsOfTheZodiac es la escena de #IkkiDeFenix peleando contra su maestro en la isla de la reina muerte; así debería ser toda la serie. Aún pueden seguir mejorando enormemente, Ustedes pueden! — Oscar Eduardo (@LaloSanCad) 19 de julio de 2019

Terminé de ver #KnightsOfTheZodiac de #Netflix Fue un viaje a mi infancia. La animación y diseño de personajes es hermoso! Me animé a verla doblada pese a lo que decían, y queda claro que nadie podrá ser Seiya como lo hizo el gran Jesus Barrero, QEPD... — Jacqueline (@jakiisanz) 19 de julio de 2019

ya la termine de ver #SaintSeiyaNetflix y no me voy a quejar de los cambios ni actores de voz ni tonterías de esas, lo que real mente le falta a #KnightsOfTheZodiac es fuerza ritmo y dirección, a animación esta bien, los personajes esta bien, pero neta le falta fuerza a la serie — Alan de Rivia 🐺 ŌwŌ (@Alan_Jau) 19 de julio de 2019

Ya se que esta versión no está hecha para los que vimos la versión de los 90' pero que asco de adaptación #KnightsOfTheZodiac pic.twitter.com/CMMjsO949a — Isrrii (@Isrrii2) 19 de julio de 2019

Ya vi #KnightsOfTheZodiac y no la recomiendo.



1. La voz de Seiya 👎🏽

2. No todas las mujeres caballero, usan máscara. Infringiendo ley 👎🏽

3. Las armaduras. Otra vez en collares y no en cajas 👎🏽

4. La historia, el torneo sin público, peleas sin emoción 👎🏽



Nada como el original. pic.twitter.com/dnsqEpwhGn — Óscar Téllez (@abogadotellez) 19 de julio de 2019

He visto capítulos de "La patrulla canina" más emocionantes y mejor animados que la versión de Netflix de "Los caballeros del zodiaco". — Proscojoncio (@Proscojoncio) 19 de julio de 2019