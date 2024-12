Memo Aponte enfrenta acusaciones de maltrato animal por exparejas

En un reciente episodio del podcast Hablemos de Tal, conducido por Un Tal Fredo, el actor y creador de contenido Memo Aponte volvió a ser señalado públicamente, esta vez por sus exparejas, quienes lo acusan de maltrato animal, entre otras conductas graves.

Shadia Haddad, exnovia de Aponte, reveló que el actor habría drogado a sus perritas con gotas de marihuana para mantenerlas tranquilas y evitar que lo molestaran, especialmente durante la noche.

Además, denunció un episodio de violencia en el que Aponte supuestamente azotó a una de sus mascotas, llamada Sora, luego de que esta se comiera un control remoto.

Otra expareja, identificada como Mónica, relató que las perritas del actor permanecían en su mayoría dormidas por las sustancias administradas y no recibían el cuidado adecuado, como paseos o actividades recreativas.

O sea, memo Aponte ES un maltratador de animales y tú SEGUÍAS CON UN MALTRATADOR DE ANIMALES?!!!!!? una mierda con una mierda, hasta que no le pusieron el cuerno se fue, no mamen no hay justificación en esto y no poner una demanda pic.twitter.com/wTlLTm19x5