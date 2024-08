Mentiras y política: 'El Candidato Honesto' llega a los cines de México

En el pasado, ‘Tona’, interpretado por Adrián Uribe, se destacaba como un modelo de ética y transparencia en la política, pero justo cuando se perfilaba como el favorito para ganar las elecciones presidenciales, un desliz verbal revela su auténtico pasado.

Esto lo lleva a convertirse en ‘El Candidato Honesto’.

"Cuando me dijeron que era la historia de un político que no puede mentir, dije: 'Eso no puede existir, eso es de ciencia ficción’” , recordó el actor mexicano.