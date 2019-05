Met Gala: Glamour de Museo comandado por Anna Wintour

Fidel Orantes y Juan Carlos García

Agencia Reforma

México- Para los amantes de la moda y las celebridades, el primer lunes de mayo se ha vuelto uno de los días más esperados y deseados del año. La razón: la Met Gala, una noche en la que el glamour, el estilo y la alta costura se combinan con las grandes estrellas de Hollywood.

Sin embargo, no siempre fue así. Establecida en 1948, la formalmente conocida como Costume Institute Gala surgió para recaudar fondos a beneficio del entonces recién fundado Instituto de Diseño del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, y marcaba (lo hace hasta ahora) el inicio de su exhibición anual.

En los últimos años, y gracias al manejo de Anna Wintour, editora de la revista Vogue y presidenta del comité organizador, se ha convertido en un cóctel de celebridades.

"Obviamente, ayuda que nombres conocidos llamen la atención no sólo a la gala sino también a la exposición y al museo. Nunca perdemos de vista el hecho de que el objetivo es recaudar fondos para el Instituto", dijo Wintour a The Hollywood Reporter.

El tema de la Met Gala

Cada año, la ceremonia, que coloquialmente se conoce como "Los Óscares de la Costa Este", tiene una temática que está directamente relacionada con la exhibición anual. Esta vez se titula "Camp: Notes on Fashion", inspirado en el ensayo de Susan Sontag "Notes on Camp".

En otros años, la exposición ha explorado la relación entre la fe y la moda ("Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", en 2018), o el papel de la tecnología en ésta ("Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology", en 2016).

Si bien el tema de la gala no define el bódigo de vestimenta de los invitados, el cual. en teoría es libre, la sugerencia es más que evidente.

¿Cuánto cuesta asistir a la Met Gala?

Los boletos para la primera Gala del MET costaron 50 dólares, una cantidad muy alejada de los 35 mil dólares que hay que pagar en la actualidad por un asiento.

"Anna quiere más exclusividad y alta moda", dijo una fuente a The Hollywood Reporter en 2014, cuando los precios de una entrada para la ceremonia aumentaron de 10 a 25 dólares.

Comprar una mesa completa para la velada asciende a 300 mil dólares. No obstante, lo más valioso aquí es la aprobación de Anna Wintour.

"Anna es extremadamente restrictiva sobre quién puede comprar un boleto. Muchas personas que conozco que son amigos y tienen el dinero para pagar, han sido rechazadas. Anna decide que no pueden ir", dijo una socialité a Page Six.

Cabe recordar que todo lo que se recauda de la venta va directamente al Instituto, que de manera autónoma debe buscar sus recursos. El año pasado se recaudó la suma histórica de 15 millones de dólares.

¿Quiénes son invitados a la Met Gala?

Desde 1995, año en que la editora tomó el control de la organización, ya poco queda de esa modesta gala benéfica a la que asistían principalmente miembros de la alta sociedad neoyorquina y del mundo de la moda.

Wintour se ha encargado de transformarla. Es ella quien, en todopoderosa, verifica en su totalidad la lista de invitados.

Este año, Lady Gaga, Harry Sayles y Serena Williams serán coanfitriones. El comité adicional, de unas 183 personas, lo conforman nombres como Katy Perry, Chadwick Boseman, Priyanka Chopra, Nick Jonas, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Blake Lively y Ryan Reynolds.

"Si bien el comité no refleja la lista de invitados, es cierto que en los últimos tiempos ha habido una presencia más fuerte de nombres de Hollywood en ella", expresó Wintour.

¿Las celebridades pagan su entrada a la Met Gala?

No con dinero. La mayoría llega como invitada de alguna casa de moda y, en reciprocidad, porta un diseño de la misma.

Basta recordar en 2017 a Naomi Campbell, Cindy Crawford, Carla Bruni Sarkozy, Claudia Schiffer y Helena Christensen, todas enfundadas en Versace como en los 90.

Los 'colados'

Entre todo ese firmamento de estrellas de Hollywood que asiste a la Gala, también se mezclan algunos diseñadores en ascenso que quizá no puedan costear su boleto, pero que, a juicio de Wintour, se lo han ganado por su desempeño.

El premio no es sólo un lugar en la ceremonia. A principios de la década pasada, Behnaz Sarapour fue una de las invitadas de la editora y vistió a Selma Blair, quien tardó media hora en recorrer la alfombra.

"Salió del coche, literalmente puso un pie fuera de la limusina y podía escuchar a los fotógrafos gritando como si fuera el Super Bowl o algo así. No había atestiguado algo así en mi vida", recordó la diseñadora a la revista New York.

Post Red Carpet

Tras desfilar por la alfombra roja, una vez dentro, los invitados son recibidos y "obligados" a recorrer la exhibición. Después pasan a un coctel que dura alrededor de una hora, seguido de una cena y, para rematar, algún show. El año pasado fue Madonna la encargada de realizarlo.

Cada vez es más complicado de saber lo que sucede al interior de la ceremonia porque desde hace tres años se ha prohibido publicar cualquier cosa en redes sociales.

Las paredes del MET resguardan con recelo lo que acontece en la noche de más glamour del mundo de la moda en Nueva York.

El año del 'Camp'

1.- Este año, la temática de la Met Gala gira en torno a Notas sobre lo Camp, basado en el ensayo homónimo de la escritora Susan Sontag, publicado en 1964, y que abunda en el amor a lo natural.

2.- La misma Sontag declina definir Camp, y prefirió ejemplificarlo con el sentimiento que le provoca al ser humano su pasión por lo natural y sus extremos, la exageración y la teatralidad.

3.- El camp se entiende también con la androginia y el impacto visual de una persona que apela a su sentido de la estética, sin recurrir a su género, por lo que deja a la imaginación lo que prefiere y lo que rechaza.

4.- De acuerdo con diversos análisis publicados por Vogue, Elle y especialistas literarios, esta temática abre las puertas a manifestar el exotismo como un estilo de vida y no como una forma burda y vulgar de ser el centro de atención.

5.- Andrew Bolton y Wendy Yu, los curadores de The Costume Institute, afirmaron que habrá parodia, humor, ironía, pastiche y exageración por el simple hecho de rendir homenaje al elaborado discurso de Sontag... y ahí llegarán las sorpresas.