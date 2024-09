Metallica llega a México con su gira “M72 World Tour”

La espera ha terminado para los fanáticos mexicanos del trash metal, ya que Metallica regresa a la Ciudad de México con su gira mundial "M72 World Tour".

Después de siete años de ausencia, la icónica banda ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre. Estos espectáculos forman parte de la promoción de su más reciente álbum 72 Seasons.

🇲🇽 TONIGHT IN MEXICO CITY 🇲🇽

Estadio GNP Seguros



We're back in CDMX for the first time in over seven years for the first of two consecutive "No Repeat Weekends" in the capital city! @GretaVanFleet and @MammothWVH are here with us to get the party started.



Are you joining us… pic.twitter.com/NJUEqWEWw5