Metallica transmitirá hoy concierto de 2017 en México

Ciudad de México.- Metallica ha sido una de las bandas que más interacción ha tenido con sus seguidores durante la pandemia gracias a la serie de conciertos que han subido a su canal de YouTube cada lunes.

En esta ocasión, la banda de thrash metal transmitirá este día uno de los tres shows que brindaron en la Ciudad de México en el 2017. El recital se dio el 3 de marzo en el Foro Sol y formó parte de la gira Worldwired Tour, primera etapa de la promoción del disco "Hardwired...to Self-Destruct".

El setlist se conformó de 18 canciones, donde destacaron las que en ese entonces eran nuevas canciones como "Hardwired", "Atlas, Rise!" y "Halo on Fire" y se completó con los clásicos "Seek & Destroy", "No Remorse", "Master of Puppets" y "Battery".

El streaming llegará a las 19 horas a través de su canal de YouTube.

La primera fecha del grupo durante su gira en México fue el 1 de marzo y terminó el día 5 del mismo mes, donde contaron con Iggy Pop como acto telonero.

A mediados de julio del 2020, la banda conformada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo anunció que publicará el álbum "S&M2" el próximo 28 de agosto.

Dicho disco documenta en audio y video los conciertos del 6 y 8 de septiembre del 2019 en el Chase Center de San Francisco junto a la Sinfónica de la ciudad.

Hasta el momento el grupo dio unos adelantos al estrenar las versiones de "For Whom The Bell Tolls", "Moth Into Flame", "Nothing Else Matters" y "All Within My Hands".