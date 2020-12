¡Metallica y Monopoly se unen! Regresan con la edición de “World Tour”

Cancún, Quintana Roo.- Metallica y Monopoly han colaborado por segunda ocasión para traer una edición mas del juego de mesa inspirado en la banda. La agrupación estrenó en 2011 si primera edición especial del popular juego de intercambio de propiedades.

Esta nueva edición "Monopoly World Tour" que ya puede comprar en su página oficial de la banda, celebra la vida en la carretera de Metallica, incluso del año 2013 el cual rompió un record mundial, siendo la primera y única banda en actuar en los siete continentes.

Descripción del juego

Compre una propiedad con sus Metalli-bucks, adquiera todas las ciudades en un continente y agregue arenas y estadios para aumentar su valor… ¡Viaja por el mundo, al estilo Metallica, mientras construyes tu imperio inmobiliario!

MONOPOLY

¿Qué incluye el juego?

El juego incluye lo siguiente: un tablero de juego, seis peones, 28 títulos (calles) y 16 tarjetas "Jump In Fire", 2 dados, 32 arenas, 12 estadios, dinero de Metallica e instrucciones.

Por otra parte, las fichas de jugador incluyen a Lady Justice, Death Magnetic ataúd, Ride the Lightning, silla eléctrica, Master of Puppets Cross, inodoro Metal Up Your Ass y Scary Guy.

Foto: Página oficial de Metallica.

(Con información de la página oficial de Metallica)