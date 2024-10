México brilla con Matteo Bocelli y su gira por Latinoamérica

La noche del 30 de septiembre, Matteo Bocelli dio inicio a su primera gira ‘A Night With Matteo: The Americas’ por Latinoamérica y Estados Unidos.

El punto de partida del joven italiano fue en tierras mexicanas, específicamente en Monterrey, Nuevo León.

El Showcenter Complex se convirtió en el escenario que acogió al talentoso joven de 26 años.

Acompañado por cinco músicos, dos hombres y tres mujeres, Matteo mostró el legado Bocelli con una voz cautivadora que conquistó a la audiencia.

"Ladies and gentlemen: Matteo Bocelli", anunció una voz a las 9:18 de la noche y al centro apareció Matteo frente a un piano de cola negro para abrir la noche con ‘Solo’, tema que marcó su debut como cantante en 2021.

"Hola, Monterrey, ¿cómo estás?, ¿bien? Eso es todo mi español. Entonces disculpe. Esta es mi primera vez aquí. Entonces quiero decir, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros".

Después de interpretar los dos primeros temas en inglés, Matteo cantó en italiano ‘Dimmi’ y ‘Piove’.

En su primer show en México, además de incluir en su concierto temas de su álbum debut, Matteo, el cantante agregó covers como ‘Can't Help Falling In Love’, de Elvis Presley, y ‘Can't Take My Eyes Off You’, de Frankie Valli.

De pronto una chica de la primera fila entregó una bandera de México al italiano, quien después de colgarla en el micrófono, la extendió en el piano y ahí permaneció hasta el final del concierto.

"¡Viva México!", exclamó Matteo. Un par de voces femeninas le respondieron: "¡Viva Matteo!".

Durante su presentación, Matteo reveló que no era muy bueno para bailar, causando alboroto en el recinto y generando que varias mujeres se apuntaran para enseñarle a mover las caderas.

"Mi forma de bailar no es buena. Entonces me enseñas tú. Tú me haces sentir menos mal si tú bailas mejor conmigo. Sé que el público de México es muy caliente, bueno para bailar", exclamó el italiano.

Al interpretar ‘Quando Quando Quando’, Bocelli sorprendió a la audiencia al bajar del escenario. No alcanzó a caminar mucho porque un montón de chicas lo rodearon, sin embargo, logró sobresalir debido a su estatura.

Para terminar de conquistar a los regios, eligió el emblemático tema de Consuelito Velázquez, ‘Bésame Mucho’.

Por tratarse de un acontecimiento que marcó los inicios de su carrera, en su primer disco grabó la balada ‘Chasing Stars’, de la autoría de Ed Sheeran, que el artista británico le dio directamente, e inspirado en este cantó ‘Perfect Symphony’.

Este 1° de octubre, Matteo Bocelli viajará a la Ciudad de México para su segunda presentación en tierras tricolores.

Con información de Reforma