Famosos enamorados y entre amigos festejan San Valentín

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Para los famosos cada momento es bueno para compartir con sus seguidores, familia y amigos las cosas buenas que tiene la vida, y por supuesto el Día del Amor y la Amistad no fue la excepción, pues a través de redes sociales se unieron a la fecha más romántica del año, San Valentín.

Kim Kardashian, Robert Downey Jr, Thalía, Galilea Montijo, entre muchos otros, compartieron con sus fans cómo festejaron este 14 de febrero, informó Milenio.

También te puede interesar: Mexicanos creen que el amor dura toda la vida

Thalía compartió una imagen en la que posó con una caja llena de chocolates, misma que acompañó con un mensaje a sus fans.

Con su característico estilo, Robert Downey Jr le deseó un Feliz San Valentin a sus compañeros de reparto en las películas de Marvel.

El actor acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece besando a Chris Evans, Gwyneth Paltrow y Mark Ruffalo.

Happy Valentine’s Day to all the shippers out there! ❤️😉 pic.twitter.com/VAVwRLDumo