México: Omar Chaparro se recupera del Covid

Ciudad de México.- Tras días de polémica porque Omar Chaparro estaba enfermo de Covid-19, el actor y conductor ha realizado una publicación en Instagram donde ha dado a conocer que está recuperando su salud.

En la imagen que compartió en Instagram el intérprete habló sobre la mejoría de su estado de salud a la vez que agradeció a todos sus fans las muestras de apoyo y afecto.

Además les hizo un llamado para que tomen todas las medidas sanitarias para prevenir un contagio de coronavirus. Así fue como pidió que, en caso de salir, usen cubrebocas.

"Cuídense mucho por favor, si van a salir de sus casas usen el tapa bocas, si van a hacer locuras en la moto usen el casco", escribió la estrella de televisión que fue uno de los investigadores de "¿Quién es la máscara?", programa que volverá con una nueva temporada.

En cerca de tres horas la publicación de Omar Chaparro superó los 38 mil Me Gusta, además que contó con varios comentarios en los que lo siguieron apoyando.

"Recupérate, amigo", escribió Adal Ramones, mientras la actriz y conductora Karla Gómez también pidió por su pronta recuperación, además que le envió sus mejores deseos y un abrazo.

Otros escribieron sobre lo intrépido del conductor, pues en la fotografía subida a la red social se le ve acostado sobre una motocicleta. "Te me vas a caer", "Eres un loquillo" y "Bájate de ahí" fueron algunas de las palabras que recibió a propósito de su imagen.

Durante el confinamiento es que Omar Chaparro ha usado sus redes sociales para mandar mensajes y otras actividades para alegrar un poco a sus fans, tal como un en vivo que realizó por su canal de YouTube, en el que interpretó canciones de Pedro Infante.

El intérprete protagonizaría junto a Mauricio Ochmann y Zuria vega la película "¿Y cómo es él?", la cual llegaría a las salas de cine pero que por la crisis del Covid-19 se vio aplazado su estreno.

No obstante el actor de "No manches Frida" y "Como caído del cielo" no ha estado ausente de las polémicas en medio de la pandemia, pues en mayo compartió un video en el que junto a Cristian Castro, arriba de un vehículo y en autopista, estaban cantando a todo pulmón. Y aunque en una parte se veían ambos con cubrebocas, en otros no tenían ninguna protección.

En julio también publicó un contenido que divirtió y también causó sorpresa entre sus fans, pues mostró cómo es que entre Omar Chaparro y Eugenio Derbez hay una fuerte unión, tanto que no tienen miedo de darse un beso... eso sí, con cubrebocas de por medio.