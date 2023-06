Call of Duty anunció el World Series of Warzone (WSOW) 2023, la competencia global más ambiciosa del Battle Royale en la que se medirán los mejores jugadores de todas las regiones, incluidos México y países de América Latina.

Activision señaló en un comunicado que repartirá más de un millón de dólares en premios. Los equipos de tres que avancen a la fase final se disputarán la corona el 16 de septiembre en un evento presencial en Londres.

📢 World Series of Warzone Global Final presented by @primegaming is coming to you LIVE from London 🇬🇧



🗓️ Sept. 16th

🎟️ Sign up to be the first to know when tickets go on sale https://t.co/HmNq9Q8Hzb pic.twitter.com/agR8rjHpk6 — Call of Duty Esports (@COD_Esports) June 18, 2023

La compañía refirió que la primera y segunda etapa de la temporada de WSOW incluyen una fase abierta dentro del juego en la que cualquiera puede competir, una fase clasificatoria y una fase final. La final de cada etapa incluye 150 mil dólares en premios para cada región.

Para Latinoamérica, Activision dividió la competencia en cuatro zonas:

Latam Norte compuesta por Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela.

En Latam Sur lo componen Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay.

Brasil y México son los únicos países latinoamericanos que tendrán clasificatorias locales, exclusiva para jugadores residentes de estos países.

¿Así puedes registrarte y competir?

Para entrar a la competencia se requiere una cuenta en Battlenet, la plataforma donde Activision concentra sus videojuegos, posteriormente se requiere darse de alta en el sitio Game Battles, el hub para acceder a la información de los encuentros.

En Game Battles se dan a conocer las reglas y requisitos para participar. En cuanto al WSOW, pueden sumarse usuarios de PlayStation, Xbox y PC desde la plataforma de Activision Battle.net.

Una vez realizado el registro del equipo en la plataforma, los jugadores podrán sumarse a los encuentros que iniciaron desde ayer 23 y continuarán hoy 24 y 25 de junio. Los 45 equipos con las mejores puntuaciones avanzarán a la final local prevista para el 8 de julio.

This weekends World Series of Warzone open qualifier has been postponed due to an issue causing inaccurate / inflated kill counts and scores in both the game and global combat records. pic.twitter.com/b3FiarjjFM — ModernWarzone (@ModernWarzone) June 23, 2023

Para la final de México, los tríos seleccionados competirán, y además se sumarán 5 tríos invitados. De esta carnicería emanarán 3 equipos que representarán al País en la final global de septiembre.

Esto es una gran noticia porque México tiene tres lugares en el magno evento, mientras que Brasil sólo dos, en tanto que las regiones de Latam Norte y Sur entregarán a un equipo, respectivamente.

En la final de Londres llegarán los 50 equipos más preparados y solo un trío se llevará el galardón de 500 mil dólares. El show se podrá ver en el canal oficial de Call of Duty en Twitch.

The EU and MEA In-Game Opens are LIVE, good luck out there soldiers. 🫡



Hit the link if you haven't signed up 👉 https://t.co/w4Z32yDuCY



📈 Tracker: https://t.co/bVzlWyo9PJ pic.twitter.com/WG0rGZmw3S — Call of Duty Esports (@COD_Esports) June 23, 2023

Para mayor información, entra a Game Battles y al sitio del evento.

Con información de Reforma.