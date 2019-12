México queda fuera de los premios Oscar

Iván Josué Canela García

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Academia de Hollywood anunció este lunes las cintas semifinalistas que podrán ser nominadas al Óscar en nueve categorías distintas.

La Camarista, de la realizadora mexicana Lila Avilés, no logró entrar en los 10 filmes finalistas a Mejor Película Internacional.

Dolor y Gloria, del director español Pedro Almodóvar, fue la única película hispanohablante que quedó en esta categoría, a la que también aspiran Los Miserables (Francia) y Parásitos (Corea).

En la terna a Mejor Maquillaje destacan producciones como Guasón, Bombshell, Mujercitas, Había Una Vez... En Hollywood y Maléfica: Dueña del Mal.

Avengers: Endgame, Frozen II, Guasón, Historia de un Matrimonio, Dolor y Gloria y Star Wars: El Ascenso de Skywalker son algunos de los filmes que podrían ser considerados a Mejor Banda Sonora.

Mientras que "Speechless" (Aladdin), "Into The Unknown" (Frozen II), "Never Too Late" y "Spirit" (El Rey León), "(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) suenan en la categoría de Mejor Canción Original.

En Mejores Efectos Visuales figuran cintas como Avengers: Endgame, Capitana Marvel, Cats, El Irlandés y Star Wars: El Ascenso de Skywalker.

La academia anunció en total nueve listas de cintas preseleccionadas en categorías que incluyen Mejor Documental como la brasileña Al Filo de la Democracia y la México-estadounidense Midnight Family, sobre una familia que trabaja en una ambulancia en la Ciudad de México

Las nominaciones se anunciarán el 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en el teatro Dolby en Los Ángeles.