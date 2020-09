México: Rompe lazos, Aída Cuevas acusa a su hermano de violencia familiar y psicoemocional

Ciudad de México.- Aída Cuevas ratificó la denuncia que interpuso el 26 de agosto contra su hermano Carlos Cuevas por violencia familiar y psicoemocional.

El 9 de septiembre la cantante acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para continuar con la denuncia penal, que excluye violencia física alguna. Así lo informó el abogado Alfonso Arnáez.

"En este momento estamos en la etapa de aportar, en la carpeta de investigación, todos los elementos de pruebas con los que contamos, en los que consisten videos, documentos, testimoniales, mediante los cuales vamos a acreditar la violencia psicoemocional de la que ha sido víctima doña Aída Cuevas por parte de esta persona (Carlos).

"Por parte de los peritos de la misma Fiscalía se le va a practicar una evaluación psicológica a efecto que se determine en qué áreas de su vida han afectado estas conductas, y un perito oficial se encargará de emitir este dictamen", dijo Arnáez, en entrevista.

El Ministerio Público someterá a análisis este proceso para determinar si procede y si se tipifica o no la conducta delictiva del hermano de la artista.

"Existe la posibilidad, en cualquier etapa de la investigación, de que el MP convoque a ambas partes a una audiencia conciliatoria, a efecto de que se sostengan pláticas y se pueda llegar a un arreglo. Si ambas están de acuerdo, el MP puede archivar la carpeta y dar por terminada la investigación", aseguró.

En junio, los abogados Arnáez y Guillermo Pous, por la parte demandante, enviaron una carta al también cantante solicitando que dejara de hablar de Aída. Sin embargo, según Arnáez, al hacer caso omiso se emprendió acción legal.

Por su parte, Carlos acudió a la Fiscalía de Justicia de la Alcaldía Miguel Hidalgo para denunciar a Pous y Arnáez por presuntas amenazas. Los denunciados acudirán el 24 de este mes a que les notifiquen sobre los hechos imputados.

"Ahí se sigue viendo que es una onda de odio contra mí. Yo, como siempre, me he defendido desde la primera instancia que me mandó amenazar (Aída) con su abogado (Pous). Yo no sé qué callos estoy pisando tan fuertes que tanto odio (recibo), no puede ser, es una locura ya esto", dijo Carlos ayer, en entrevista.

"Que quede entendido que yo soy la víctima en este caso, ellos son los que tienen que acercarse a mí y pedir una tregua porque yo soy la víctima. Lo que hago sólo es defenderme de todos los ataques que he recibido de ellos. Me sigo defendiendo con la razón, que es lo más importante, (...) no mediáticamente, como le hacen estos cuates; (la vía legal) tiene que dar su veredicto".