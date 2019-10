Mhoni Vidente es despedida de Hoy: predice bajos ratings

Agencia

MÉXICO.- Mhoni Vidente reveló que dejó de ser parte del programa matutino Hoy, de Televisa, por decisión de algunos directivos de la empresa.

En una entrevista este martes para el programa radiofónico de Javier Alatorre, en el que también colabora, la famosa vidente habló de su salida de la emisión, de la que le informaron apenas el pasado lunes.

Comentó que le parecía rara la decisión ya que el próximo diciembre se terminaba su contrato.

“Desde hoy Mhoni Vidente ya no está en Hoy. Ayer se les dio la gracias a mi personaje por parte de la productora Magda Rodríguez, lo más raro es que en diciembre se terminaba el contrato. Dice que la gente ejecutiva ya no quería que estuviera ahí, por X cosa”, explicó al inicio de la entrevista.

También te puede interesar: Filtran video de Raúl Araiza en apasionado beso ¡con un hombre!

Cuando le dijeron que ella era una atracción de audiencia para el programa, Mhoni apoyó la idea y mencionó: “Yo era el raiting, las redes sociales, las notas de toda la semana”.

Mhoni tenía una sección en el programa Hoy, llamada “La Ruleta Esotérica”, en donde hacía predicciones no sólo sobre algunos famosos de los espectáculos en México, sino también sobre figuras del deporte y asuntos relacionados con los fenómenos naturales en México.

La famosa vidente declaró que está preparada para todo, pero no le parecieron las formas en las que fue despedida de la emisión.

“Yo estoy preparada para todo, en todos los sentidos y soy muy fuerte, soy de mucha fe y fortaleza. No era la manera, si yo te ayudo, soy cumplida”, añadió.

Mhoni comentó que no cree en la explicación que le dio Magda Rodríguez acerca de que los directivos de Televisa ya no querían que estuviera en la emisión, “ellos mismos no se van a disparar en el pie”.

Además aseguró que esta decisión tendrá consecuencias para el programa matutino.

“Yo soy una persona de mucha fe y sé que esto le va a repercutir totalmente al programa Hoy y a la productora, pero las decisiones se tomaron y hay que ser fuertes en las decisiones que se toman, yo estoy bien en que yo cumplí, me voy con la cara muy en alto y muy feliz”.

Mhoni añadió que ahora inicia una nueva etapa en la que se reinventará en todos los sentidos.