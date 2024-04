La elegancia y el estilo de la reina Letizia de España es inspiración para muchas personas, entre ellas, la ex-Spice Girl y dueña de una de las marcas de moda más aclamadas de la actualidad, Victoria Beckham.

En una entrevista con Vogue, Beckham se pronunció ante la clase que caracteriza a la reina rememorando cuando portó uno de sus diseños en la recepción previa a la coronación del rey Carlos lll que tuvo lugar en el palacio de Buckingham, en mayo de 2023.

El modelito era un vestido midi en verde lima con manga corta estilo capa y drapeados en la cintura. Ante la noticia, la diseñadora no tardó en pronunciarse en redes sociales, así lo recordó.

En aquella visita a Londres, la reina Letizia decidió usar unos zapatos de Nina Ricci con un tono azul oscuro que le daban cierto aspecto ‘humeante’. En cuanto accesorios, la esposa del rey Felipe VI completó su look con aretes colgantes y una pulsera fina de diamantes y zafiros.

Victoria también aseguró que es un honor que entre tantas opciones, la gente decida usar sus diseños, pues hoy en día hay cientos de casas de moda con faldas, vestidos, trajes espectaculares para todo tipo de gustos.

La diseñadora continuó reforzando su alianza con España pues el pasado 23 de abril lanzó la colección cápsula junto a Mango, ofreciendo looks dignos de Beckham a precios accesibles.

By this point, you’ve seen the Spice Girls reunion and heard about the piggy back out of the party, but Beckham’s own commitment to wearing the slinkiest of sheer sea foam gowns is a 50th birthday party look worth unpacking.https://t.co/jDqUbotoGb