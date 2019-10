Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El nombre de Xavier López “Chabelo” volvió a ser tendencia en Twitter pero no de la mejor manera, sino por las insistentes especulaciones sobre su supuesto mal estado de salud, sin embargo, en esta ocasión, su esposa acaparó los reflectores al confirmar lo que muchos ya intuíamos de ‘El niño eterno’.

De acuerdo a Infobae, algunos usuarios de Twitter se alarmaron por la falsa noticia, pero “Chabelo” tranquilizó a todos al escribir en su cuenta oficial: “Yo estoy muy bien. Los que hacen chismes, muy mal. Con todo cariño les mando una trompetilla. #Yaparenle”.

La periodista María Luis Valdés se unió a “Chabelo” para desmentir las especulaciones, y compartió que habló con Teresa Miranda, esposa del presentador.

“Antes me asustaba mucho, pero ahora ya no... está bien, está sano. Ya ves que los medios siempre dicen que es inmortal, pues yo creo que sí es inmortal mi viejo”, dijo en entrevista para Multimedios.

En abril existieron los mismos rumores. "Chabelo" escribió en su cuenta oficial de Facebook que estaba perfectamente bien.

Que no les cuenten cuentos chinos, no estoy ni grave ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada. Me hubiera encantando estar con mis compañeros de #elcomplotmongol en la conferencia, ¡Gracias por preocuparse!

El mensaje, publicado hace unas 12 horas, sirvió para frenar las especulaciones respecto de la salud del famoso y legendario presentador mexicano.

En febrero de 2019, “el amigo de todos los niños” celebró su cumpleaños número 84. Pero durante 48 de esos años, acompañó a las familias mexicanas con su legendario programa de televisión, que fue cancelado por Televisa en noviembre de 2015.

Ante la muerte de muchas celebridades más jóvenes que “Chabelo” se ha popularizado los memes y bromas sobre su edad e inmortalidad.

Y es que es de notar su trayectoria. Ganó el reconocimiento de la Diosa de Plata en 2003, premio que se otorga a lo mejor del cine mexicano por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine); así como el Premio Internacional Gaviota, entregado en 2006 por su trayectoria artística y el Legend Award, de los MTV Movie Awards México.

En 2012 recibió dos certificados de Guinness World Records por tener la mayor trayectoria como conductor de un programa infantil y por el mayor tiempo representando a un personaje.

Parecía que a “Chabelo” le molestaban los memes, pero en una televisora local dijo: " Pues yo le estoy muy agradecido a cada una de las personas que se toma la molestia de escribir un meme sobre mi persona".