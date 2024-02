Algunas personas que caminaban por las calles de Los Ángeles, California, tuvieron que enfocar dos veces sus ojos luego de ver presuntamente en carne y hueso a Michael Jackson.

Esto no fue más que un simple error, ya que la persona que en realidad vieron era Jaafar Jackson, el sobrino del rey del pop, quien iba en camino a grabar unas escenas para la próxima película biográfica de su tío, titulada ‘Michael’.

El gran parecido entre Jaafar con su tío e icónico cantante, causó gran revuelo en redes sociales, en especial por el perfil de su rostro, el cual aseguran los moonwalkers, es cien por ciento idéntico al del fallecido intérprete de ‘Billie Jean’.

El portal de entretenimiento TMZ, compartió recientemente unas fotografías de Jaafar Jackson vistiendo la famosa chaqueta universitaria del rey del pop, junto a un gran anuncio que promociona el álbum de Michael ‘Off The Walls’, de 1979.

