Michelle Vieth pide castigo a quienes filtren videos íntimos

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un video, la actriz Michelle Vieth ha vuelto a hablar del escándalo del video íntimo que se filtró en las redes sociales y que provocó la ruptura de su matrimonio con el actor Héctor Soberón.

Luego de 14 años de dimes y dirige con su ex Héctor Soberón, la mexicana ha decidido contar su testimonio y hablar abiertamente sobre la situación que ha perseguido por años.

“Me doy cuenta de que es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa de Puerto Vallarta que está cortado con todo el afán de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saqué a la luz pública. Yo no traicioné nuestra intimidad ”, dice la actriz en un testimonio publicado en el canal de YouTube de la plataforma Real Women Real Stories.

En la lucha por limpiar su imagen y eliminar el video de millas de lugares en los que el video fue publicado, Vieth ha recibido la ayuda de la mencionada plataforma .

Sin mucha producción de maquillaje, con la mirada triste y la voz cansada, la actriz dice que su intimidad fue violada luego de que saliera a la luz aquel video íntimo que grabó con su expareja y aún espera que se haga justicia.

“Han sido 14 años de insultos, groserías, de habladas, no solo en persona sino a través de las redes sociales. Me llevó a mí a decir ¡basta, basta, no más! ”, continúa.

“Yo estoy buscando que no se siga generando dinero con el dolor de alguien más, con el dolor de una intimidad que fue violada, que fue quebrantada. Creo que, si se castiga en otros países, también tiene que castigarse aquí en México ”, concluye.

(Con información de personas en español)