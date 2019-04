Esto es lo que dijo Mick Jagger tras ser operado del corazón

Agencia

NUEVA YORK, EU.- Mick Jagger, vocalista y líder de la banda inglesa Rolling Stones, aseguró este viernes que se siente "mucho mejor" tras la cirugía cardíaca a la cual fue sometido en Nueva York.

"Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Me siento mucho mejor ahora y estoy recuperándome", dijo en su cuenta de Twitter el cantante de 75 años, que fue sometido a una operación para cambiar una de las cuatro válvulas del corazón, según reportes de prensa.

Jagger también dio las gracias al personal del hospital que lo atendió "por hacer un excelente trabajo".

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.

La revista Billboard informó el jueves de noche que el extravagante y enérgico cantante fue sometido a un reemplazo de válvula aórtico percutáneo, mínimamente invasivo.

Para evitar una cirugía a corazón abierto, mucho más riesgosa, los médicos implantaron la válvula a través de su arteria femoral en el muslo, sin retirar la válvula dañada, según Billboard.

La información no ha sido confirmada por el hospital ni por Jagger.

Tras el anuncio del aplazamiento de su gira norteamericana, Jagger tuiteó que estaba "devastado" y que trabajaría duro "para regresar a los escenarios lo más rápido posible".

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.