Mick Jagger se enferma y los Rolling Stones posponen gira

CIUDAD DE MÉXICO.- Por problemas de salud de Mick Jagger, los Rolling Stones anunciaron este sábado que aplazaron su próxima gira por Estados Unidos y Canadá, ante la noticia el vocalista de la banda se dijo “destrozado” por esta decisión.

“Desafortunadamente, hoy, los Rolling Stones tienen que anunciar el aplazamiento de sus próximas fechas de la gira en Estados Unidos y Canadá“, anunció el célebre grupo de rock británico en Twitter.

“Los médicos le dijeron a Mick que no podía irse de gira por el momento, porque necesita un tratamiento médico“, agregó el grupo sin precisar qué tipo de padecimiento sufre la estrella de rock de 75 años.

Jagger dijo sentirse “destrozado por tener que aplazar la gira”. “Pero yo trabajaré muy duro para estar de regreso sobre el escenario tan pronto como pueda”, aseguró en un mensaje en Twitter.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.