Mickey Rourke amenaza y llama mentiroso a Robert De Niro

Ciudad de México.- Mickey Rourke revivió su añeja enemistad, de 33 años, con Robert De Niro, a quien amenazó por llamarlo mentiroso.

El nominado al Óscar por “El Luchador” publicó en Instagram una fotografía del protagonista de “Taxi Driver” donde, aseguró, le dará su merecido.

"Oye, Robert De Niro, así es, te estoy hablando a ti, gran maldito llorón. Un amigo me ha dicho recientemente que hace unos meses te han citado en los periódicos diciendo: 'Mickey Rourke es un mentiroso, dice mentiras todo el tiempo'. Escucha, señor 'Tipo Duro de Película', eres la primera persona que me ha llamado mentiroso y lo has hecho en un periódico.