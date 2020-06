Miguel Bosé sugiere que el coronavirus es una mentira de los gobiernos

Ciudad de México.- Miguel Bosé causó polémica en redes sociales por sugerir que el coronavirus era una mentira de los gobiernos.

El cantante español compartió su postura en Twitter a través de un video supuestamente grabado en la ciudad suiza de Ginebra, donde se puede ver a decenas de personas disfrutando de un día soleado con total normalidad y son las medidas de protección ante la Covid-19.

De acuerdo al hombre que narra el video, las imágenes fueron tomadas el lunes de esta semana.

Muchos cibernautas lamentaron la publicación del cantante español.

Miguel, te sigo desde niña, por favor no hagas esto, acabas de hacer la campaña Azul de Lucía, no caigas en algo tan incongruente. Siempre fuiste una persona coherente, no arruines tu carrera, que la persona no opaque al artista 😥