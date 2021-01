Miley Cirus encabezará evento en TikTok previo al Super Bowl 55

ESTADOS UNIDOS.- La NFL anunció que la cantante Miley Cyrus encabezará el evento TikTok Tailgate, que ocurrirá minutos antes del Super Bowl LV en Tampa Bay, este próximo 7 de febrero.



Según la confirmación, este será una especie de homenaje para los 7 mil 500 trabajadores de la salud vacunados que la NFL invitó a asistir al Súper Tazón LV.



La liga anunció la semana pasada que alrededor de 22 mil fanáticos serán admitidos para asistir al juego, alrededor de un tercio de la capacidad total de 66 mil que pueden ingresar al Estadio Raymond James.



De entre esa audiencia, la NFL invitó a 7 mil 500 médicos y otros héroes de la salud vacunados al Súper Tazón de forma gratuita. Ellos se suman a los 14 mil 500 fanáticos que compraron boletos para asistir.



La liga se asoció con la plataforma TikTok para dicho espectáculo con la idea de "invitar al mundo a la principal celebración previa al partido del Super Bowl de la liga".

.@mileycyrus will be at Super Bowl LV to perform at the first-ever #TikTokTailgate – the NFL’s pregame event for the 7,500 vaccinated health care heroes who have been invited to attend #SBLV



Join the tailgate FEB 7 at 2:30 PM ET on @tiktok_us & @CBS! pic.twitter.com/oMkQnnwBEM