Miley Cyrus 'enciende' las redes sociales con estas imágenes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El fin de semana la cantante de 25 años de edad, Miley Cyrus protagonizó junto con Sir Elton John uno de los mejores momentos de los Grammy 2018, al realizar un impresionante dueto en el que demostró una vez más su indiscutible talento en el escenario. Asimismo, se dejó ver en uno de sus looks y versiones más elegantes, incluso, ella misma se mostró se dijo emocionada al lucir perfecta en un vestido rojo de August Getty Atelier ideal para una noche de gala.

Los comentarios sobre su actuación junto a Elton John, quien reveló hace poco que está por terminar su carrera, fueron más que positivos: “Fue muy emocionante cantar con @mileycyrus ayer en la noche”, escribió Elton en sus redes. “Fue genial compartir el escenario con una verdadera cantante y artista. Estuvo espectacular en todo sentido y se veía hermosa”, agregó el cantante británico.

También te puede interesar: ¡Son rumores! Sherlyn sí se casará con Francisco Zea

No obstante, ayer Miley publicó en Instagram una serie de fotos en provocativas poses y presumiendo el outfit que usó para grabar su colaboración en el tributo al ícono de pop 'I Still Standing'. “Bitch is back”, escribió la cantante a pie de las imágenes, que, a decir verdad, tienen el toque atrevido que hace mucho tiempo la cantante no mostraba en sus redes sociales.

Fueron varios meses atrás cuando nos percatamos que la rubia había dejado de lado los polémicos y bizarros posts y comportamientos, al mismo tiempo que recuperó su relación con Liam Hemsworth y se convirtió en una versión más genuina de sí misma. Lo que es un hecho es que el ‘wild side’ de Miley continúa dentro de ella.

De acuerdo con el portal ‘Daily Mail’, Lady Gaga, John Legend, Ke$ha, Chris Martin y Sam Smith son otras de las famosas celebridades que participarán en el tributo que mostrará al mundo a mediados de año.

Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el Ene 30, 2018 at 7:53 PST

Con información del portal Quién.