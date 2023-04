Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian su compromiso

El icono adolescente de la serie Stranger Things de Netflix, Millie Bobby Brown, anunció su compromiso con Jake Bongiovi.

Con tan solo 19 años, la joven actriz llegará al altar junto al hijo del cantante Bon Jovi. Ambos artistas hicieron pública su decisión a través de un post en Instagram, aunque el mensaje era algo confuso, el anillo en la mano de Brown deja claro que dio el "sí".

La pareja comenzó su relación en 2021, cuando ella tenia 16 años y él uno más que ella. Luego de tres años de relación, los artistas se dieron el sí quiero.

Las felicitaciones y buenos deseos no pudieron faltar, aunque algunos cuestionan si el compromiso es demasiado pronto.

