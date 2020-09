Millie Bobby Brown revela su vida antes de ser famosa: ‘No teníamos dinero ni para la gasolina’

Cancún, Quintana Roo.- El día de hoy se estrena la nueva cinta de Netflix, ‘Enola Holmes', que es creación de la autora estadounidense Nancy Springer, quien escribió una serie de seis novelas para jóvenes adultos sobre la hermana adolescente de Sherlock Holmes y Mycroft, una chica que se convierte en detective por cuenta propia.

La adaptación ligera y agradable es protagonizada por la estrella de "Stranger Things", Millie Bobby Brown en una historia sobre su origen que claramente es un intento por comenzar una franquicia. Afortunadamente, es mucho más que eso.

Durante una entrevista a la actriz‘Millie Bobby Brown, reveló los capítulos de su humilde vida antes de volverse en una de las figuras más reconocidas en Hollywood.