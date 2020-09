Mira cómo quedó Aracely “Gomita” Ordaz tras quitarse por error una ceja

Ciudad de México.- Después de tomar un baño e intentar depilarse las cejas, Aracely Ordaz, la famosa "Gomita" se quitó, por error, una de manera completa y no tuvo más remedio que depilarse las dos cejas por completo.

"Hola que tal mis queridos seguidores, guey me quede sin ceja, me estaba bañando, me salí de bañar, me intente arreglar y cuando me depilé la ceja valió madre y me la traje, entonces ya me la quite toda y estoy pelona guey, me quede sin ceja" (sic), publicó "Gomita". Más de 300 mil seguidores la apoyaron y brindaron su solidaridad, a lo que la conductora respondió.