¿Recuerdas a Imanol? Descubre qué lo alejó de la actuación

CIUDAD DE MÉXICO.- Imanol Landeta fue una estrella infantil y juvenil de las telenovelas a finales de la década de 1990 y principio del 2000.

Sin embargo, en 2009 participó en el que fuera su último melodrama, 'Verano de amor'.

Tras casi 10 años de haberse retirado de la actuación, su padre el también actor Manuel Landeta reveló la causa por la que su hijo decidió alejarse de las cámaras.

"Sí lo extraña (la actuación), pero Imanol me dijo un día que él tenía ambiciones que sentía que por sus características no iba a lograr o iba a ser más difícil, siguiendo en la carrera de actuación", reveló ante los medios de comunicación en México.

De acuerdo con información de Univisión, esto tiene que ver con su calvicie y estatura: "Yo creo que un poco el aspecto físico, es un cuate (muchacho) bajito de estatura, pelón, creo que todavía los productores no ven en la calle un montón de pelones", argumentó para defender a su hijo.

Pero Manuel aseguró que su primogénito tiene planes de regresar a la actuación, pues así se lo confesó en una plática.

"Eventualmente no descarto la posibilidad de que ya a lo mejor a los 50, no sé, voy a poner un monólogo y voy a hablar de mi vida como papá, no sé, pero volver a pisar el escenario", informó el programa 'La Cuchara'.

Además, confesó que su hijo todavía se encuentra en la mente del público: "Es un hombre cabal, es un hombre sólido, ha aceptado su condición y es muy amado por el público. Hasta la fecha la gente lo sigue parando y le pide autógrafo".

El 8 de julio de 2017 la ex estrella infantil llegó al altar en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El enlace matrimonial se llevó a cabo en la Iglesia del Calvario a puerta cerrada, para después ofrecer una cena en un conocido hotel de la localidad.

Ni Imanol ni su esposa atendieron a la prensa, sin embargo, Manuel Landeta habló sobre este momento tan especial de su hijo: "Muy contento, feliz de que finalmente encontró a una hermosa mujer que seguramente van a ser felices, esperemos que toda la vida", dijo para la cámara del programa 'Ventaneando'.