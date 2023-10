Miriam Rodríguez demuestra su versatilidad con su nueva canción “Línea Roja”

Miriam Rodríguez la gallega que conquistó la décima edición de “Tu Cara Me Suena” de España, la artista lanzó en todas las plataformas musicales su nuevo tema llamado “Línea Roja”.

La apodada “Leona” no deja de sorprender a sus seguidores, con esta canción se ha arriesgado ya que es un tanto diferente a los que los tiene acostumbrados, pero vuelve a confirmar lo versátil que es, claro manteniendo ese sello que la distingue y que ha maravillado a quienes la escuchan.

La cantante y compositora de 27 años a decidido cruzar todas “las líneas rojas”, es una analogía de arriesgarse de romper los limites, incluso lo que uno mismo se impone, que es lo que está haciendo, luciendo más segura y empoderada que antes, demuestra el gran momento profesional y personal que atraviesa, decidió que para este video de su nuevo tema habría mucho baile.

Hasta el momento en YouTube el video oficial de “Línea Roja” está cerca de alcanzar las 45 mil reproducciones, en su canal oficial en esta plataforma la artista tiene 131 mil suscriptores.

Miriam Rodríguez saltó a la fama gracias a su participación en Operación Triunfo 2017 donde se consolidó como una de las favoritas de la audiencia y se adueñó del tercer lugar.

Después de ahí ha tenido la oportunidad de lanzar dos discos “Cicatrices” y “La Dirección de Tu Suerte” y en desarrollo tiene uno más que ha prometido llegará muy pronto.

La artista se ha consolidado en televisión en la Temporada 6 de La Voz España fue la asesora de Pablo López, la producción confió en el potencial de ella y le otorgo otros proyectos en Antena 3.

Para la séptima y la octava edición la nombró como la “quinta coach” liderando una nueva sección de la competencia “El Regreso”, en la novena temporada tuvo que tomarse una pausa, pero este apartado de la competencia musical ha hecho su retorno triunfal en el décimo ciclo actualmente en emisión en México se pueder ver por Anterna 3 Internacional o la plataforma Atresplayer.

Su carrera actualmente se ha fortalecido aún más ya que en este 2023 se consolidó como la ganadora indiscutible de la décima temporada de “Tu Cara Me Suena”, “Miri” clasificó en la gala 15 a la Gran Final al tener ocho puntos de ventaja con respecto a sus compañeros, todas sus actuaciones recibieron grandes elogios y superó a grandes rivales.

Tras ello al fin a liberado sus nuevos temas de su autoría en los que ha estado trabajando en los últimos meses con exitazos que incluyen “Debilidad” y “Déjame Cuidarte”, sus fans han expresado por el entusiasmo que les genera que este sacando nueva música.

LÍNEA ROJA 🧨 IS OOOOOUT. YA ES VUESTRA🥹😭🙏DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES. Me muero de la emoción. GRACIAS X ESTAR AHÍ. OS QUIERO X 1000000000000 🥹🫠❤️‍🩹🧨 me voy a llorar. pic.twitter.com/pmTURRrTfG