Miss Universo Guatemala 2024 cede su corona tras anunciar embarazo

La ganadora original de Miss Universo Guatemala 2024, Andrea Radford, cedió su corona este fin de semana a Ana Gabriela Villanueva Jolón tras dar a conocer que estaba embarazada.

A partir de ahora, Ana Gabriela de 22 años, será la encargada de representar a su país en la próxima edición de Miss Universo, que se realizará próximamente en México.

Villanueva quedó como primera finalista detrás de Andrea en el certamen de belleza de su país, este año.

En redes sociales, la ahora ex Miss Universo Guatemala 2024, utilizó sus redes sociales para agradecer todo el apoyo que le brindó su país en su sueño.

“Mi familia guatemalteca, hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en cada sueño y cada logro que hemos vivido juntos. Quiero contarles que ahora emprendo otro sueño anhelado, el de ser madre . Mi amor por ver crecer a Guatemala ante el mundo no se detiene y ahora estaré más inspirada, con más fuerza y muy bien acompañada”.

De acuerdo con la cuenta oficial del certamen en Guatemala, Villanueva Jolón, es originaria de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa. Tiene sangre mexicana por parte de su padre y guatemalteca por parte de su madre. Actualmente, es estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales.