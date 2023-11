Miss Universo México “deja fuera” a Lupita Jones

Después de que Sheynnis Palacios, la candidata de Nicaragua, fuera coronada Miss Universo este fin de semana, la propietaria de Mexicana Universal, Lupita Jones, realizó una transmisión en vivo para hablar sobre la pérdida de la licencia de México en el certamen de belleza más importante del mundo.

La Miss Universo 1991, desató polémica en redes sociales luego de que circularan varios rumores sobre la pérdida de la licencia para representar a México en el concurso internacional.

"En los últimos meses ha habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que aclare la situación... Les quiero decir que si no hablé antes fue porque, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, y hasta ahora no lo hace, aunque pues todo apunta a que es verdad todo lo que se está diciendo",

comentó la también empresaria mexicana.

Jones no dio una respuesta concreta a la situación, no obstante, dejó entrever que el trato de la organización durante el certamen de este año le dio algunos motivos para entender que es así: