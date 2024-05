Moana y Maui regresan en el tráiler de Moana 2 de Disney

Disney compartió el primer tráiler de Moana 2, la continuación de su exitosa película de 2016 que recaudó más de 687 millones de dólares a nivel global. En esta nueva aventura, los personajes principales, Moana y Maui, interpretados por las voces de Auli'i Cravalho y Dwayne Johnson en su versión original, son convocados nuevamente al mar para responder a un llamado ancestral.

Tres años después de su última expedición, Moana 2 presenta a la valiente Moana y al carismático Maui embarcándose en una travesía junto a una ecléctica tripulación. Esta vez, deben navegar hacia los mares más distantes y peligrosos de Oceanía, para explorar aguas que han permanecido inexploradas por generaciones.

Moana and Maui are back

🐚 🌊🪝

Watch the new trailer for Disney’s #Moana2 now and see the movie only in theaters November 27, 2024! pic.twitter.com/W4PM3t37K3